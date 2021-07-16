T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erciş'teki taşkında 15 küçükbaş hayvan öldü, meyve ağaçları zarar gördü

16 Temmuz 2021 18:10

Van’ın Erciş ilçesinde dün etkili olan yağış sırasında 15 küçükbaş hayvan telef oldu, ahırlar yıkıldı, meyve bahçeleri zarar gördü. Erciş’te dün etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Kırkpınar, Çetintaş, Bozyaka, Akbaş, Kumlubulak, Yoldere, Çubuklu, Çelebibagı, Kırkdegirmen Tekler, Çimen, Görüşlü, Örene ve Çatakdibi mahallelerinde yağış, taşkınlara yol açtı.

Taşkında 15 küçükbaş hayvanın telef oldu, çok sayıda ahır ve samanlığı su bastı. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşlar ise Erciş Belediyesi’ne ait iş makineleri ile kurtarıldı. Örene Mahallesi'nde yağış meyve bahçelerine de zarar verdi. Bazı ağaçların dalları kırıldı. Mahallede 10 yıldır çiftçilik yapan 3 çocuk babası Rıdvan Bozkayar (32), yağış sırasında çarşıda olduğunu belirterek, “Eşim beni arayıp su taşkınının sele dönüştüğünü söyledi. Ben de hemen çıkıp eve geldim. Önce çocukları, daha sonra ahırdaki hayvanları güvenli bir yere aldım.

Su taşkını meyve ağaçlarım zarar gördü. Büyük miktarda meyvelerim ziyan oldu. Hayvanların ahırı yıkılırken, samanlar da su altında kaldı. Kurutmak için güneşe serdiğimiz kayısılar çamurun altında kaldı. Meyveleri toplamaya çalıştım ama hepsi zarar gördü. Hayatımda böyle bir su taşkını görmedim" dedi

vanercişyağışvanda yağışkırkpınaryağış sonrası taşkınsel

Diğer Videolar

İyi Partili Dikbayır, çarşı ve pazara çıktı, önceki ay yaptığı alışverişi karşılaştırdı: İşte bu enflasyona göre nasıl bu zammı verdiler

Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı

Yamaç paraşütü kayalık alana böyle düştü: Pilot yaralandı

MSB: F-16 uçakları NATO emriyle Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra etti

Kazazedelerin başına su yerine rakı döktü; "Fark ettiğimde iş işten geçmişti"

Bisikletle takip ettiği kadının kolyesini kapıp kaçtı; “Ne çekiyorsunuz, adam mı öldürdük?”

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24