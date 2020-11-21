Entübe Covid-19 hastasından keman dinletili teşekkür

ABD’nin Utah eyaletinde bir ayı aşkın süreyle yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören emekli müzik öğretmeni, entübe olduğu için konuşamadı; sağlık çalışanlarına keman çalarak teşekkür etti.

Hastaneden bir rehabilitasyon merkezine sevk edilmeden önce yoğun bakım servisinde çalışanlara teşekkür etmek isteyen Grover Wilhelmsen hemşire Ciara Sase’den kemanını getirtmesini rica etti.

“Bir anda bütün servisi bir huzur kapladı” diyen Sase, Wilhelmsen’in keman çalmasının yoğun bakım çalışanları ve hastalarını cesaretlendirdiğini, rahatlattığını söyledi.