Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 8 milyon dolarlık bağış yapan Başkentgaz protesto edildi

Ankara'da faaliyet gösteren ve hükümete yakınlığı ile bilinen Torunlar Holding'e ait Başkentgaz protesto edildi. Şirketin Kızılay üzerinden Ensar Vakfına bağış yapmasına tepki gösteren TKP'liler, döviz ve sloganlarla şirket binası önüne yürüyerek, tepkilerini dile getirdi.







Ankara'da faaliyet gösteren Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'nin Kızılay üzerinden, daha önce çocuk istismarları ile gündeme gelen Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağış yapması protesto edildi. Yenişehir ilçesinde yapılan protestoda kalabalık, "Boyun eğme, Başkentgaz'a hesap sor" sloganları atarak, Ensar Vakfı'na yapılan bağışa tepkilerini gösterdi.

Ne olmuştu?

Elazığ'daki depremden sonra dikkatlerin odaklandığı Kızılay'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Celal Eren Çelik, Ankara'da belediye şirketi olarak kurulan ve sonra özelleştirilen Başkentgaz'ın 2017'de Kızılay'a 8 milyon dolarlık bağış yaptığını, ancak bağışın ilginç bir koşul içerdiğini kanıtladı. Belgeye göre, Başkentgaz, bağışı, paranın 75 bin dolarını Kızılay'ın alması, kalan 7 milyon 925 bin dolarını da çocuk istismarı iddialarıyla da gündeme gelen Ensar Vakfı'na yurt inşaatı yapılması için transfer etmesi koşuluyla yaptı. Konuyla ilgili Başkentgaz'dan yapılan açıklamada, "Yapılan bağış hem hukuki hem de vicdani açıdan uygundur” ifadeleri kullanılmıştı.