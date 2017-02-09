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'Enkaz' vizyona girdi; işte fragmanı

09 Şubat 2017 21:53

Alpgiray M. Uğurlu'nun senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Enkaz", bir deprem sonrasında yaşananları anlatıyor. Akasya Asıltürkmen ile Berke Üzrek'in başrolünde yer aldığı film özetle şöyle: "İstanbul'un büyük kısmını yıkıntılar altında bırakan bir depremde betonların altında kalan Nisa, enkazdan kendi çabasıyla kurtulmaya çalışır. Tek başına doğaya adapte olmaya çalışan Barış ise her gün kameraya bakarak yaptıklarını video günlüklerine anlatır. Enkaz altında kalan da enkaz altından çıkan da telafisi giderilemeyecek hasarlara sahiptir."

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