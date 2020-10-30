İzmir'deki depremde bir babanın feryadı: Yavrum benim, beni niye götürmedin

İzmir'de meydana gelen depremde çok sayıda bina yıkıldı.

Yıkılan bir binanın enkazında bir baba, "Yavrum benim, canım, ciğerim benim, beni niye götürmedin" diye feryat etti.

Enkaza doğru ilerleyen çevredeki insanlar, babanın yardımına koştu.