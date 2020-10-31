Enkaz altındaki İnci'yi kurtaran sağlıkçı konuştu: Hayatını kurtarmaya kendimi adamıştım

İnci’yi kurtaran UMKE Personeli Edanur Doğan, “Kendimi İnci’nin hayatını kurtarmaya adamıştım. İnsan hayatını kurtarmanın tarifi yok” dedi.

17 saat enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci Okan’ı enkazdan kurtaran UMKE personeli Edanur Doğan, deprem haberinin ardından Aksaray’dan yola çıkarak gece İzmir’e ulaştıklarını söyledi.

Doğan, İnci’nin 17 saat enkaz altında kaldığını, uyuyakalmaması için İnci ile sürekli konuştuklarını söyleyen Doğan, o anları anlattı.

İnci'nin kurtarılma anları

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