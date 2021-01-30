Enis Arıkan ve Melis Sezen'den 'ünlülerin dansı' şovu

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, Exxen'de yayınlanan Enis Arıkan'ın programına konuk oldu.

Enis Arıkan ile birlikte dans eden Sezen, Serdar Ortaç'tan Yıldız Tilbe'ye, Yonca Evcimik'ten Hande Yener'e kadar birçok ismin dansını taklit etti. Oyuncu, dizi setinden arta kalan zamanlarda bol bol Latin dansı yapıyor. Özellikle salsa ve tango yapan Sezen, daha önce de bu şekilde stresten uzak kaldığını belirtmişti.