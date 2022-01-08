Engelli doğan buzağı için yardım istedi: “Uyutmak istemiyoruz, yaşamasını istiyoruz”

x86y7r4Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde engelli olarak doğan buzağısını evinde biberonla besleyen vatandaş gözyaşı dökerek yardım istedi.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyünde yürek burkan bir olay yaşandı. Yaklaşık 5 gün önce doğum yapan bir inek felçli bir buzağı dünyaya getirdi. Ön ayakları kısa olan buzağının bir tarafının da felçli olduğu anlaşıldı.

Hayvan sahipleri Osman ve oğlu Hakan Boyraz engelli buzağıya evde bakıyor. Buzağıyı eve getiren ve biberon ile besleyen baba oğul yattığı tarafların yara olmaması içinde yavru danayı sürekli çeviriyor.

Maddi durumları iyi olmadığı için veterinere gidemeyen Osman ve Hakan Boyraz yetkililerden yardım istedi. Buzağıyı uyutmak istemeyen ve gözyaşı döken baba oğul buzağılarının iyileşmesi için yardım bekliyor.