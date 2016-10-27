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Engelli asansöründe 4 genç; kamerayı kırdılar, idrarlarını yaptılar!

27 Ekim 2016 14:42

Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde Yüksek Hızlı Tren (YHT) istasyonunda bulunan engelliler ve yaşlılar için yapılan asansöre, bir grup genç tarafından zarar verildi. Asansörün içini parçalayan gençler, kendilerini saniye saniye görüntüleyen kamerayı da kırdıktan sonra idrarlarını yaptı. Geyve İlçesi'nde bulunan Alifatpaşa tren istasyonundaki engelliler ve yaşlılar için yapılan asansöre bir grup genç tarafından zarar verildi. Asansör içine sopayla vurarak zarar veren gençler daha sonra kendilerini çeken kamerayı da parçalıyor. Ardından asansör içerisine idrarlarını yapıyor. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Alifuatpaşa Tren istasyonunda engelliler ve yaşlılar için yapılan asansörün parçalanmasıyla ilgili olarak kamera görüntülerini 'Bu görüntüler bize yakışan görüntüler değil arkadaşlar' diyerek basın mensuplarıyla paylaştı. Asansöre zarar veren kişileri kınadığını söyleyen Belediye Başkanı Kaya, "Alifuatpaşamızda engelliler ve yaşlılarımız için hızlı tren üst geçidinde yaptırdığımız asansörümüze zarar veren kişileri kınıyoruz. Daha önce 3 defa uyarmamıza rağmen aynı şekilde davranan bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Normalde bu görüntüleri vermeyecektik. İlçemizin bu şekilde anılmasına müsaade etmeyecektik. Ancak kendini bilmez birkaç kişi yüzünden asansörler sürekli arızalanıyordu. Kurmuş olduğumuz kamerayı bile hazmedemeyen bu kişiler hakkında yasal işlemlere başlattık."dedi Kamera görüntülerinde engelliler ve yaşlılar için yaptırılan asansöre binen gençlerin sopalarla kamerayı kırmaları yer alıyor. Gençlerin asansöre yaklaşık 5 bin lira zarar verdiği öğrenildi.

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