Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin gözaltına alındı: "Mücella'ya, Can Atalay'a, Tayfun Kahraman'a söz verdik, 'Taksim emanetiniz bizdedir' dedik"

Taksim'e yürümek isteyen DİSK Enerji-Sen ve İnşaat İş üye ve yöneticileri gözaltına alındı. Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin gözaltına alınırken Gezi Davası'nda tutuklanan Taksim Dayanışması sözcülerini de anarak "Biz Mücella'ya söz verdik, Can Atalay'a söz verdik, Tayfun Kahraman'a söz verdik. 'Taksim emanetiniz bizdedir' dedik. O yüzden buradayız" dedi.

Sendika.org'taki yer alan habere göre Taksim’in 1 Mayıs’ta işçilere kapatılmasını protesto eden DİSK/Enerji Sen ve İnşaat İş üye ve yöneticileri Şişli Cevahir AVM önünden yürüyüşe geçer geçmez polis müdahalesi ile karşılaştı.

Polis tarafından gözaltına alınırken bir konuşma yapan DİSK/Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, “İşçiler için buradayız. İnşaat işçileri için, enerji işçileri için buradayız. Haklı taleplerimizi yükseltmek, en demokratik haklarımıza sahip çıkmak için buradayız. Bir kez daha söylüyoruz. 1 Mayıs alanı Taksim Meydanı’dır. Taksim emekçilere yasaklanamaz” dedi.

Dün gece şampiyonluk kutlamalarında alanın taraftar gruplarına açılmasını hatırlatan Keskin, “Futbol müsabakalarında, yılbaşı kutlamalarında her şey için Taksim Meydanı’nı kullananlar mahkemelerin verdiği kararlara rağmen işçilerin en temel haklarını yok sayarak 1 Mayıs alanını işçilere kapatmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

“Taksim emanetiniz bizdedir”

Enerji-Sen Genel Başkanı Keskin, Gezi Davası’nda tutuklanan Taksim Dayanışması sözcülerini de anarak “Biz Mücella’ya söz verdik, Can Atalay’a söz verdik, Tayfun Kahraman’a söz verdik. ‘Taksim emanetiniz bizdedir’ dedik. O yüzden buradayız” dedi.

İşçiler gözaltına alınırken “Enerji işçisi köle değildir”, “İnşaat işçisi köle değildir”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganlarını attı.

Gözaltına alınanlar arasında DİSK/Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız ve Enerji-Sen Danışma Kurulu üyesi ve İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi koordinatörü Murat Çakır da var.

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