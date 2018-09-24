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Endonezyalı balıkçı 49 gün okyanusta sürüklendi: Balık avladı, deniz suyu içti

24 Eylül 2018 17:30

Endonezya'da derme çatma salıyla okyanusta 49 gün sürüklenen bir balıkçı, Panama bandıralı bir gemi tarafından kurtarıldı. TribunManado adlı gazeteye konuşan Adilong, "Orada ölecektim. Bir ara intihar etme noktasına geldim. Okyanusa atlamak istedim. Ama ailemin sıkıntılı zamanlarda dua etmem için verdiği öğüdü hatırladım" dedi. Adilong yanında bir İncil'i olduğunu ve okumaya başladığını söyledi. Konsolosluk yetkilileri, Adilong'un mahsur kaldığı süre içinde çok korktuğunu ve sürekli ağladığını ancak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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