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Endonezya'daki Sinabung Yanardağı bir haftada 3. kez patladı

10 Ağustos 2020 13:41

Endonezya'da Sinabung Yanardağı bu hafta 3. kez patladı.

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı bir haftada 3. kez patladı. Patlamanın ardından Sinabung Yanardağı’ndan püsküren kül ve duman, 7 bin 500 metre yüksekliğe ulaştı. Endonezya'nın Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, bugünkü patlama yerel saatle 10.16'da meydana geldiğini açıkladı. Patlamada ölü veya yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

2013'ten bu yana birkaç kez faaliyete geçen Sinabung Yanardağı, binlerce kişinin evini terk etmesine neden olmuştu.

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