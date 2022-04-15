'ENAG MENAG' diyen Hande Fırat sosyal medyada gündem oldu

TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceğine yönelik çıkan haberler tartışılmaya devam ediyor.

"ENAG’da kimler var, neler amaçlıyorlar?" konusunun tartışıldığı programda Fırat, "Bunun gibi 3-5 yapı daha oluşursa ne olacak. ENAG MENAG böyle giderse ne olacak?" dedi.

Hande Fırat'ın ifadeleri ve üslubu sosyal medyada eleştirildi.

Alanında uzman ekonomistler ve akademisyenlerden oluşan ve enflasyon araştırmaları yaparak her ay oranları kamuoyu ile paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceği haberlerinin ardından kısa bir açıklama yapmıştı.

ENAG'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ENAGrup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır. Saygılarımızla" denilmişti.

TIKLAYIN - ENAG'dan, "TÜİK'ten izinsiz istatistik yayımlanmayacak" haberine yanıt: Enflasyon oranını halkımızla her zaman paylaşacağız