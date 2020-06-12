Emre Kınay muhabirle tartıştığı görüntüler ile ilgili ilk kez konuştu!

Sanatçı Emre Kınay, bir muhabir ile girdiği tartışmaya dair açıklama yaptı ve "Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim o tahrike kapılmamalıydım" dedi.

Kınay, arkadaşı ile İstanbul Cihangir'deki restorandan çıktıktan sonra bir magazin muhabiri ile tartışma yaşamıştı. Kınay, kendisine "Saat 12'yi geçti" diyen Beyaz TV muhabirine, "Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi?" karşılığını vermişti.

Devam eden tartışma sırasında muhabire "Kimsin sen, hangi sıfatla" sorusunu soran Kınay, "Beyaz TV muhabiriyim" yanıtı üzerine "Beyaz TV'nin ne olduğunu hepimiz biliyoruz" demişti.

Söz konusu muhabiri polise şikâyet eden Kınay, olayın ardından Neler Oluyor Hayatta programına konuştu ve şöyle dedi:

"Gidiyorum ısrarla 'belediye başkanı olsaydın 12'den sonra oturacak mıydın' diye tahrik edici, durmaksızın… Hakaret ve tahrik vardı. Çok tatsız oldu, çok sinirlendim o tahrike kapılmamalıydım."

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