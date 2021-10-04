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Spor

Emre Belözoğlu: Özellikle ben hoca olmaya karar verdikten sonra pro lisans konusu çok fazla konuşulmaya başlandı

"Pro lisansım yok ama Türkiye'de böyle teknik adamlar var"

04 Ekim 2021 16:28

Aykut Kocaman'dan sonra Başakşehir'e hoca olan Emre Belözoğlu, basın toplantısında "Türkiye'nin en iyi hocalarından biri olmak istiyorum. Pro-lisans konusu, özellikle ben hoca olmaya karar verdikten sonra çok konuşulmaya başlandı. Herhalde bir yere temas ettik. Türkiye'de böyle teknik adamlar var" diye konuştu.

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, kendisi için düzenlenen basın toplantısında merak edilenleri cevapladı. Belözoğlu, lisansı olmadığıyla ilgili eleştirilere dikkat çeken bir cevap verdi.

İşte Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Teklifler oldu. Son güne kadar çok ciddi teklifler oldu. Benim adıma, öncelikle sayın başkanın varlığı, ağabey-kardeş ilişkimiz her şeyin çok ötesinde. Onun bir sözüne bakıyordu bu. Bu ailenin içinde olmak etkenlerden bir tanesiydi.

"Böyle teknik adamlar var"

Türkiye'de pro lisans konusu çok fazla konuşuluyor. Ben hoca olmaya karar verdikten sonra çok konuşulmaya başlandı. Herhalde bir yere temas ettik. Pro lisansım yok ama Türkiye'de böyle teknik adamlar var.

"İz bırakmak istiyorum"

En büyük hayalim, bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak."

emre belözoğlubaşakşehir

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