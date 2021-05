Emniyet teşkilatından kuruluşunun 176. yılında Anıtkabir'e ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığındaki heyet, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176’ncı yıl dönümü münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir'e ulaşan heyet, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ın mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulundu. Ardından beraberindeki heyetle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Aktaş, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, şanlı mazisine sığdırdığı sayısız başarılarla milletimizin huzur ve güvenliği, devletimizin bekası için 176 yıldır görev başında olan emniyet teşkilatımız, yasalardan aldığı güç, milletimizin desteği ve duası ile yeni hedeflerine büyük bir kararlılıkla ilerlemektedir. Hiç şüphesiz ki teşkilatımız, en büyük eserim dediğiniz 'Türkiye Cumhuriyetini' ilelebet yaşatmak için kanının ve terinin son damlasına kadar her şart ve koşul altında ihanet odaklarına karşı amansız mücadelesine devam edecektir. Cennet vatanımızın her köşesinde ‘huzur ve güvenin’ temini için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak, hukukun üstünlüğü ilkesine ve insan haklarına bağlı bir anlayışla dün olduğu gibi bugün de çalışmalarını azim ve vazifeşinaslıkla sürdürürken kendisine tevdi edilen sorumluluğu hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmenin gayretinde olacaktır. Hiç şüphesiz ki ecdadımızdan aldığımız ilham ve güç, istiklal ve istikbalimizi her şeyin üstünde tutma inancı ve azmi en güçlü dayanağımızdır. Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle her daim göreve hazır mesai arkadaşlarımla birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”