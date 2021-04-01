T24 LogoT24 Logo
Haberler

Eminönü’nde Ramazan öncesi alışveriş yoğunluğu

01 Nisan 2021 12:42

Ramazan ayına sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşların Eminönü’ne gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı.

Ramazan alışverişinin önemli yerlerinden Eminönü’nde Ramazana sayılı günler yoğunluk yaşanıyor. Esnaf eldiven ve maske takarak satış yaparken, vatandaşında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde alışveriş yaptığı görüldü. Vatandaşların daha çok hurma ve hoşaf yapmak için ürünler aldığı gözlenirken, esnaf ise yaklaşık 10 gündür işlerin yoğunlaştığını söyledi.

“İşler yaklaşık 10 gündür güzel bir şekilde devam ediyor”

Eminönü esnafı olarak Ramazan ayına hazır olduklarını belirten Eminönü esnafı Hasan Öner, “Bizler her zaman buradayız. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bol çeşitlilikle ramazan ayının gelmesini bekliyoruz. İşler yaklaşık 10 gündür güzel bir şekilde devam ediyor. Önümüzde ki günlerde de bu yoğunluğu bekliyoruz. Ramazan ayında olduğumuz içinde en çok hurma ve komposto ürünleri talep görüyor. Kısıtlamanın olması bizi çok etkilemiyor. Bu durumdan memnunuz. Eski dönemle şimdiki dönem kıyaslanamaz” şeklinde konuştu.

“Eminönü esnafı olarak Ramazan ayından umutluyuz”

Tezgahlarını hazırladıklarını be müşterilerini beklediklerini belirten Eminönü esnafı İlyas Çelik, “Salgın nedeniyle eskiye nazaran çok bir yoğunluk yok ama beklentimiz yüksek. Ramazan ayı için hurma ve kompostoluk ürünler satıyoruz ama yoğunluk olarak hurma satıyoruz. Ramazan ayına yaklaşık 13 gün var Eminönü esnafı olarak yoğunluğun yaşanacağından da umutluyuz” ifadelerini kullandı.

eminönüramazanalışverişmısır çarşısıramazan alışverişi

Diğer Videolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi tarafından 19:19'a çağrı yapılan İstiklal Marşı okumasına geç katıldı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Mayıs 2021

19 Mayıs töreninde Gençliğe Hitabe'nin "İktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" bölümü okunmadı

Çarşı'da şampiyonluk sevinci

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu, Haliç'e kurulan tenis kortunda 19 Mayıs'a özel gösteri maçı yaptı

19 Mayıs kortejinde yaşanan kazada motosikletli 2 polis yaralandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: Anketler ne söylüyor? Üzülmesi gerekenler neden seviniyor?...

Sedat Peker'le fotoğraf paylaşan ünlüler şimdi de silme yarışına girdi!...

İçişleri Bakanı Soylu: Şaşkınım, keşke bugünleri görmeseydim; mafya lideri ile...

Sedat Peker’in görüşme kayıtlarını yayımladığı Hadi Özışık: Süleyman Soylu ve...

Oyuncu Tolga Karel, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı: Daha düne...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cumhuriyet Savcısı 'muhtemelen işimi kaybedeceğim' dedi, video ile duyurdu: Salgın...

Sedat Peker, 'İçişleri Bakanı Soylu’ya aracılık yaptığını' yalanlayan Hadi Özışık’la...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24