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Eminönü'nde bir şahıs, aracıyla onlarca güvercini ezerek öldürdü

28 Nisan 2020 19:13

İstanbul Eminönü Meydanı'nda tur atan bir kişi aracını üzerine sürerek onlarca güvercini öldürdü. Bölgedeki esnaftan bir kişi şahıstan şikâyetçi olmak için karakola gidince işlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini öğrendi.

Sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda araç kullanan bir kişi, bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kırdı. Hızını kesmeyen sürücü, yem yiyen onlarca güvercini ezdi.

Sürücü kaçarken çevredeki esnaf olay yerine koştu. Onlarca güvercinin öldüğünü gören çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

Ali Güler, "Beyaz bir araç, meydanda kuşların tam karşısına gelecek şekilde döndü. Son sürat kuşların içine girdi ve ezerek geçti. Yaklaşık 20 kuş ezdi. Ben uzak bir mesafedeydim. Buradaki esnafın müdahale etme şansı olmadı. Bastı gitti" dedi.

"Şikayette bulunmak için karakola gittim" diyen Güler, "İşlem yapılabilmesi için güvercinlerin sahipli olması gerektiğini söylediler. Yaptığı canice bir şey ama ruh halini bilemiyoruz. Toplum içinde bu insanla yaşayacağız. Başkalarına zarar vermemesi için tedavi edilmesi, hukuken bir ceza alması gerekiyor " diye konuştu.

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