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Emine Erdoğan: Ayasofya'mıza 86 yıl sonra cami sıfatıyla yeniden kavuşmuş olmanın sevincini yaşıyorum

25 Temmuz 2020 17:29

Osmanlı Döneminden günümüze gelen, aralıksız 225 yıldır yemek dağıtımı yapılan Mihrişah Valide Sultan Eyüp İmarethanesinin restorasyon çalışmaları tamamlandı. İmarethanenin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sözlerine Ayasofya Camii'nden bahsederek başladı. Erdoğan, “Gelecek nesillere aktarılacak bu güzide eserin restorasyon çalışmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde bulunan Ayasofya'mıza, 86 yıl sonra cami sıfatıyla yeniden kavuşmuş olmanın sevincini de sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

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Emine ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanMihrişah Valide Sultan Eyüp İmarethanesiayasofya

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