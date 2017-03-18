Emel Korkmaz'dan oğlu Ali İsmail Korkmaz'a: Oğlum iyi ki doğdun, İyi ki seni doğurmuşum...

Gezi eylemleri sırasında Eskişehir'de sivil giysili şahıslar ve sivil polislerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz’ın bugün doğum günü. Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Ali İsmail’in doğum gününü kutladı ve bir video paylaştı. Emel Korkmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Oğlum iyi ki doğdun, İyi ki seni doğurmuşum... İyi ki benim evladımsın, Seni çok özledim... Doğum günün kutlu olsun, #iyikiDoğdunAliİsmail” Emel Korkmaz’ın paylaştığı video şöyle...