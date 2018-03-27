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Emekliler, misket oynayarak zaman geçiriyor

27 Mart 2018 16:10

Şanlıurfa'da, havaların ısınmasıyla bir grup emekli, boş arazide taş misket oynayarak zaman geçiriyor. Devteşti Mahallesindeki boş arazide toplanan bir grup emekli, mermer taşından yapılan misketle oyun oynayarak zaman geçiriyor. Boş zamanlarını çocuklar gibi eğlenerek geçiren emekliler, oyun sırasında misketlerini zımparayla düzelterek hem parlatıyor hem de kayganlaşmasını sağlıyor. Mahallede hayranlıkla izlenen oyunda oyuncular, belli aralıklarla hizaya geçip, 1 liralık madeni parayı dikey olarak yere tutturup misketle düşürmeye çalışıyor. Oyun oynayanlar kadar çevredekiler de meraklı gözlerle izliyor. Oyun alanına konulan taşların üzerine oturanlar, tribünde maç izler gibi bir yandan çaylarını yudumlayıp, diğer yandan yetişkinlerin oyununu seyrediyor. Toz toprak içinde yetişkinlerin oynadığı oyunları kenarda izleyen mahalle sakinleri, zaman zaman tezahüratta bulunarak tribünde maç izliyor gibi destek veriyor. Çoğunluğu arabasıyla geldiği oyun alanı panayırı andırıyor. Oyun oynayarak keyfili zaman geçirdiklerini belirten Adem Çiçek, "Bu oyun, çok uzun yıllara dayanan bir oyundur. Daha önce köylerde oynanırdı. Şimdi de Şanlıurfa'da boş bir alanda vatandaşlar kendi aralarında, bir eğlence olarak sürdürüyorlar. İstenilen sayıda oyuncuyla oynanabilir. Bu oyunda ilk hedef, rakibin misketini vurmaktır. İkinci hedef ise parayı vurmaktır. Çok eski tarihe dayanan bu oyunu, vatandaşlarımız da zaman geçirmek için oynuyor" dedi.

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