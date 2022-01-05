Emekliler maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdi: "Yüzde 25 zamla bizi kandırıyorlar; alışveriş yaptım enflasyon yüzde 100’e yakın bu nasıl oluyor?

Bilecik’te yaşayan emekliler, enflasyon oranlarına ve emekli maaşlarında yapılan artışa tepki göstererek "Enflasyon yüzde 100’e yakın. Yüzde 25 zamla bizi kandırıyorlar. Her şeye yüzde yüz elli zam gelirken emekliye yüzde 25 zam veriyorsan bu komikten de öte" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 2500 lira olacağını açıkladı. Bilecikte emekli vatandaşlar, maaşlara yapılan zammı değerlendirdi.

"Bu komikten de öte"

Alışverişten geldiğini söyleyen emekli vatandaş Hüseyin Esentürk, “TÜİK bizi kandırıyor. TÜİK’in kandırmasına göre verilen zamlar, piyasaya çıkıp bir baksınlar bakalım. Ben şimdi alışveriş yaptım enflasyon yüzde 100’e yakın. Bu nasıl oluyor? Yüzde 25 zamla bizi kandırıyorlar” dedi.

Maaş artışını “Hiç kimseyi tatmin etmedi” sözleri ile değerlendiren Müjdat Örs ise şunları söyledi:

"Türkiye’de hiçbir emekliyi tatmin ettiğini düşünmüyorum. Hiç kimseyi tatmin etmedi. Keşke bize zam vermeselerdi de ortalığa yapılan zamları yapmasalardı, ona bile razıydık biz. Çünkü her şeye yüzde yüz elli zam gelirken emekliye tutup yüzde 20 yüzde 25 zam veriyorsan bu komikten de öte bir şey.”