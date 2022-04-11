Emekliler Ankara’ya yürüyor; 13 milyon emekli ne istiyor?

Emekliler, hayat pahalılığını protesto etmek ve maaşlarına ek zam talep etmek için Ankara’ya yürüyor.

Haziran 2021 SGK verilerine göre Türkiye'de 13 milyon 65 bin emekli var. Emekliler Ankara'da şu talepleri dile getirecekler:

"Yılda 4 maaş tutarında ek ödeme. Zamlar geri alınsın. Sağlıkta katkı payı kaldırılsın. Maaşlara yüzde 60 oranında artış. Emekli sendikaların önündeki engeller kaldırılsın."

Türkiye'nin birçok kentinden Ankara'ya doğru 15 Nisan'da başlayacak olan yürüyüşün, 16 Nisan’da Ankara Anıt Park'ta düzenlenecek mitingle sonlandırılması planlanıyor.

Candan Yıldız sordu Emekli Dayanışma Sendikası Başkanı Mahinur Şahbaz ve

Tüm Emekliler Sendikası Sekreteri İsak Kocabıyık yanıtladı.



Mahinur Şahbaz emeklilerin sağlık sisteminde ciddi sorunlarla karşılaştığını söyleyerek katkı payı ödemek istemediklerini, sosyal politikalardaki azalma nedeniyle alzeimer, demans rahatsızlıklarının emekliler arasında artığını söyledi.



Sadece kamu değil, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de toplu sözleşme masasında temsil edilmesi gerektiğini belirten Şahbaz, "Ankara'ya gelmek isteyen çok arkadaşımız var. Ancak ulaşım ücretleri ortada. Kendi olanaklarıyla, aralarında dayanışma kurarak gelmeye çalışacaklar. Engelle karşılaşmak istemiyoruz" diye konuştu.