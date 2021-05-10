Emekli vatandaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu bize reva gördü; 1 günlüğüne davet ediyorum, gelsin 100 lira ile ne alabiliyormuş görelim

Emeklinin bayram ikramiyesine 100 lira zam yapıldı. 100 lirasıyla 'tam kapanma' kuralları kapsamında haftada bir gün açılan pazara giden bir emeklinin alışveriş yaptıktan sonra 20 lira kaldı. 80 lira ile iki günlük erzak alabildiğini söyleyen emekli vatandaş, 100 lira zammın pazarda 'eridiğini', 1000 lira ikramiyenin de 'buhar olduğunu' söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı pazara davet eden vatandaş “Gelsin 100 lira ile ne alabiliyormuş görelim” diye seslendi.

Emeklilerin bayram ikramiyesine 100 liralık artış yapıldı. 100 lira zamla neler alınabileceği sorusunun yanıtı, 'tam kapanma' döneminde haftada bir gün açılmasına izin verilen pazar yerlerinde ortaya çıktı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan bir vatandaş verilen zamla pazar alışverişine çıktı. Vatandaş zamla sadece 5 poşet meyve ve birer kilo sebze alabildi. Cebinde 20 lira kaldığını belirten emekli vatandaş şöyle konuştu;

“Gelsin, görelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Arslan, 100 lira ile hiçbir şey alınamayacağını, pazar alışverişinin 300-400 lirayı bulabildiğini söyleyerek, “Kıyısından köşesinden bir şeyler alırsın, o da ancak iki günlük erzakındır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekliye verdiği 100 lirayı gösteren Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız bize 100 lirayı reva gördü, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu pazar yerine davet ediyoruz. Gelsin, 100 lira ile ne alabiliyormuş görelim” diye konuştu.

“Bizimle dalga geçer gibi şu parayı verdiler bize, çocuğun eline harçlık olarak veriyorsun çocuk kabul etmiyor” diyen Arslan, dört kişilik ailenin hükümetin emekliye verdiği parayla geçinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, “Böyle insanlarla dalga geçmesinler” diye sitem etti.

“Geçen yıl 1000 liraya aldığım bu yıl 2000 lira"

Pazarcının, pandemi nedeniyle kapalı olduğu dönemde ellerinde kalan ürünü satmaya çalıştığını kaydeden vatandaş, “Çöpe dökülmeye yüz tutmuş malzeme ile dolu pazar. Çok nadiren iyi malzeme var” dedi.

100 lira zammın pazarda 'eridiğini', 1000 lira ikramiyenin de 'buhar olduğunu' dile getiren vatandaş, “Geçen yıl 1000 liraya aldığım, bu yıl 2 bin, 2 bin 500 lira oldu. Yani mümkün değil. Çocuklarına 100’er lira harçlık versen bayram ikramiyesi yarı yarıya azalmış oluyor. Markete girsen, çikolata, baklava aldığın zaman 1100 lira bayram ikramiyesi buralara gitti zaten. Çocuklarımıza haliyle hiçbir şey alamıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA