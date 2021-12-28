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Emekli vatandaştan Akşener'e: Kurtar bizi bıktık artık; açız biz açız

"Emekli çalışıyor' diyorlar, şu halime bak ellerimin haline bak"

28 Aralık 2021 15:34

Uşaklı emekli bir vatandaş İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Kurtar bizi bıktık artık; açız biz açız" diye dert yandı. 

"Emekli çalışıyor' diyorlar, şu halime bak ellerimin haline bak" diyen emekli vatandaş, "Allah'ın aşkına bizi kurtarın lütfen" dedi. 

Akşener de sosyal medya hesabından o anları "Uşak'ta çiftçilerimiz üretebilmek için bir çözüm yolu arıyor, besicilerimiz ineklerini kesime göndermek zorunda kalıyor. Sayın Erdoğan yeni ekonomi modelleriyle dış güçler arasında gidip gelirken; Milletimiz asıl sorunun kimde olduğunu çok net görüyor..." notuyla paylaştı. 

akşeneriyi parti

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