Emekli vatandaştan Akşener'e: Kurtar bizi bıktık artık; açız biz açız

Uşaklı emekli bir vatandaş İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Kurtar bizi bıktık artık; açız biz açız" diye dert yandı.

"Emekli çalışıyor' diyorlar, şu halime bak ellerimin haline bak" diyen emekli vatandaş, "Allah'ın aşkına bizi kurtarın lütfen" dedi.

Akşener de sosyal medya hesabından o anları "Uşak'ta çiftçilerimiz üretebilmek için bir çözüm yolu arıyor, besicilerimiz ineklerini kesime göndermek zorunda kalıyor. Sayın Erdoğan yeni ekonomi modelleriyle dış güçler arasında gidip gelirken; Milletimiz asıl sorunun kimde olduğunu çok net görüyor..." notuyla paylaştı.