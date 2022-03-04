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Emekli Korgeneral Karakuş'tan Kiev yorumu: Bu bölgede bütün dağların, ırmakların ismi Türkçe verilmiştir, Kiev’in adı ‘Kıyı-Ev’dir

"Bugünkü Ukraynalılar onun için Rus değildir, onun için Rusya ile farklı düşünüyorlar"

04 Mart 2022 15:29

Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, HaberTürk canlı yayınında Kiev'in isminin ‘Kıyı-Ev’ olduğunu söyledi. 

"Bu ülkeler Avrupa’nın ortasından bugünkü Kore’ye kadar tamamen Deşt-i Kıpçak bölgesidir.. Bu gölgede beş bin yıl önce bütün dağların, ırmakların ismi Türkçe verilmiştir" diyen Karakuş, "Kiev, ‘Kıyı ev’dir. Zamanla Kiev’e dönüşmüştür. Orada Hazar Devleti’nin sınırlarını çiziyor. Yahudiler buraya Romalılardan kaçmak için gelmiştir. Yahudiler Hazar Türklerine sığınmışlardır. Bu devlet üç dinlidir; Musevi Hazar Türkleri, Müslüman Hazar Türkleri ve Hristiyan Hazar Türkleri vardır. 700 yıl yaşamıştır bu devlet" diye konuştu. 

Karakuş konuşmasının devamında "Afganistan’a kadar uzandığı için bu devlet, Afganistan’da da bugün Hazaralar vardır. Onlar Hazar Türklerinin devamıdır. Bu devletin de bir sınırını çizeyim de herkes ona göre konuşsun. Bugünkü Romanya, Ukrayna, Kafkasların tamamı, Azerbaycan’ın tamamı, Hazar Denizi’nin kuzeyi, Türkistan’ın tamamı, Afganistan’a kadardır bu Hazar devleti. Bugünkü Ukraynalılar onun için Rus değildir, onun için Rusya ile farklı düşünüyorlar" ifadelerini kullandı. 

 

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