Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: 'Kozmik Oda'ya girilmesiyle 848 kişi katledildi'

Halk TV'de Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programında konuşan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Kozmik Oda'ya girilerek ifşa edilen 848 kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, Halk TV'de Hulki Cevizoğu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kozmik Oda'ya girilmesini hatırlatan Karakuş, devletin yabancı istihbarat servislerine ve terör örgütlerine yerleştirdiği görevlilerin ifşa edildiğini ifade etti.

Emekli Korgeneral, bu ifşalar sonucu yaklaşık 848 kişinin öldürülmesini "Çünkü PKK'nın eline geçti" şeklinde açıkladı.

Karakuş ayrıca, İlker Başbuğu'un da bunu birkaç kez söylediğini ifade etti.