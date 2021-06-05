Emekli emniyet müdürü Mevlüt Demir: Bugün devletin ilgili makamlarında 15 Temmuz'da dağlarda saklananlar var

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve emekli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuşurken, "Bugün devletin ilgili makamlarında olup da sabah 05.00'e kadar şehri terk edip, dağlarda saklananların HTS kayıtlarına bir bakıversinler. Onlar, kendilerini biliyor. Onları devlet de biliyor" dedi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Konya İl Emniyet Müdürü olan Demir, 15 Temmuz gecesi HTS kayıtlarına bakılması gerektiğini söyledi.

"Dün FETÖ sever olanların birçoğu FETÖ savar olarak meydanlarda konuşuyor. O iş öyle olmuyor. Kendilerine güveniyorlarsa aynaya bakıp bir muhasebe yapsınlar" diyen Demir, "15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece saklanıp da ertesi gün podyumlarda nutuk atanlarla bu işler yürümez" dedi.

Demir'in açıklamaları şöyle:

"Gazetecilere ‘filancaları FETÖ'cü' diyerek, kumpas kurarak, yanındakine de ‘Bak sen bu adama çok iyi diyorsun ama FETÖ'cü' deyip de bugün yüksek makamlarda oturan muhterem şahsiyetler var. Herkes bunları tek tek biliyor."

"Bugün o devlet büyükleri oralarda oturuyor, (Sayın Cumhurbaşkanını asla kastetmiyorum, onun dışındakiler), onlar bugün kırmızı plakalı araçlara biniyor, en yüksek makamlarda duruyor, onlar devlet büyüğü olarak zırhın içerisinde, tırnak içerisinde söylüyorum “suçluyu koruyorsunuz ama hırsıza hırsız diyeni yargılıyorsunuz."

"Böyle saçma bir şey olmaz. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bir gün bunlar orta yere dökülecek ve bakın özgür hukuk bunun hesabını soracak. FETÖ'nün siyasi ayağına girecek mecal yok iktidarda. Hadise bu."