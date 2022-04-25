Emekli binbaşılardan "açlık sınırındayız" eylemi: Örgütlenme değerlidir

Türkiye tarihinde ilk kez emekli askeri personeller özlük hakları için eyleme geçiyor. Emekli binbaşılar, özlük hakları için yarın Ankara'da eylem yapacak. Eyleme ilişkin Candan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Emekli Binbaşılar Platformu Başkanı Fatih Çakırtaş, görüşmelerle taleplerine yanıt alamadıklarını bu nedenle eyleme geçtiklerini ifade ederek "Örgütlenme değerlidir" ifadelerini kullandı.

T24'te yapılacak eyleme ilişkin Candan Yıldız'ın sorularını yanıtlayan Emekli Binbaşılar Platformu Başkanı Fatih Çakırtaş, talep ve itirazlarını anlattı.

Yıllardır, aynı statüde olmalarına rağmen kendilerinden üst kıdemde olan askeri personellerle aynı haklara tabi olmadıklarını ifade eden Çakırtaş, "Anayasal hakkımız olan eylem kararı aldık" dedi.

'Makam ve Görev Tazminatı' alamadıkları ve bu nedenle kendilerinden daha düşük kıdemde olan astsubayladan dahi daha düşük emekli maaş aldıklarını ifade eden Çakırtaş, bu soruna ilişkin yasal nedenleri açıklayarak "AKP'den önce de var olan ve hala devam eden bir sorun, bir yıl önce yapılan düzenlemeye koymuştuk ancak hükümet değişince bizim sorunlarımız da bir kenara konuldu" dedi.

Maaşlarının 5 bin-6 bin lira arasında olduğunu ve yoksulluk sınırının altında olduğunu dile getiren Çakırtaş, emekli binbaşıların yaşadıkların sorunlara ilişkin yasal bir düzenleme talep ettiklerini belirterek "Açılmak üzere olan bir davamız da var ama TBMM'de bu konuda bir çaba göremiyoruz" dedi.

Çakırtaş, eylemlere ilişkin polis müdahalelerinin hatırlatılması üzerine ise, "Amacımız siyasete karışmak değildir. Talebimizi görüşerek elde edemedik şimdi de eyleme geçiyoruz" diyerek "Örgütlenme değerlidir" ifadelerini kullandı.

Emekli binbaşılar yarın Ankara'da eylem yapacaklar.

Ne istiyorlar?

Emekli maaşlarına neden itiraz ediyorlar?

Candan Yıldız sordu, Emekli Binbaşılar Platformu Başkanı Fatih Çakırtaş yanıtladı.