Emekli albay trafikte tartıştığı kişiyi silahla vurdu

İzmir'in Foça ilçesinde emekli Albay, trafikte yol tartışmasının ardından silahını çıkardı, önce havaya, sonra yere ateş etti. İki kişi elindeki sopalarla üzerine koşunca silahını ateşleyen emekli albay, bir kişiyi omzundan yaraladı. Tüm bu anlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, olay Foça ilçesi İngiliz Burnu mevkiinde meydana geldi. Emekli Albay, yanında eşiyle birlikte seyir halindeyken karşıdan gelen bir aracın içerisindeki iki kişiyle yol tartışmasına girdi. Sözlü tartışma biranda büyüdü.