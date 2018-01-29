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Elon Musk 'zombilerle savaşta kullanılacak' alev makinesini tanıttı: Yaşayan ölülerin üzerinde etkisi olmazsa paranızı iade ederiz

29 Ocak 2018 15:03

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk, sahip olduğu The Boring Company şirketinin yeni ürünü olan alev makinelerini en kısa zamanda ABD'de satışa sunacağını duyurdu. Instagram hesabından The Boring Company'nin adını taşıyan alev makinesinin görselini yayınlayan Musk, ardından kendisinin ve iki The Boring Company çalışanının cihazları kullanırken çekilen görüntüleri paylaştı. Musk, alev makinelerinin ön siparişlerinin verilebileceğini belirttiği Twitter hesabından ise, “Zombi istilası olduğunda, alev makinesi aldığınız için mutluluk duyacaksınız. Yaşayan ölülerin üzerinde etkili. Eğer öyle olmadığı anlaşılırsa paranızı iade edeceğiz” ifadelerini paylaştı.

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