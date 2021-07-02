Elmalı davasındaki çocukların öz babası canlı yayında konuştu: Çocuklarımla ilgili kirli bilgilerin medyada yer almasını istemiyorum

Antalya'nın Elmalı ilçesinde istismara uğrayan iki çocuğun öz babası Gürhan Genç, Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının canlı yayınına bağlandı. İlk ve son kez açıklama yapacağını söyleyen Genç, çocuklarının yaşadığı olayı başta anlayamadığını, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti.

Mahekeme dosyasında bütün bilgi ve delillerin yer aldığını söyleyen Genç, "Çocuklarımın medyada yer almasını, onlarla ilgili kirli bilgilerin yer almasını istemiyorum. Bu çocukarın bir geleceği var. İlerde genç bir birey, anne, baba olacaklar" dedi.

"Bir baba olarak çocuklarınızdaki bu farklılığı ilk ne zaman fark ettiniz?" sorusuna yanıt veren Genç, "Anne ve avukatı tarafından ilk etapta bu konu benden gizlendi. Ben olayın savcılık aşamasında ve ilk raporlar ele alındıktan sonra olaya vakıf oldum. Çocuklarımla güvenli ortamda konuştuktan sonra, ciddi anlamda tehdit altında korkutulmuş, baskı altında benimle rol yaparak yapmacık konuştuklarından dolayı hiçbir şekilde farkına varamadım" diye konuştu.

Baba Gebç, "Benim çocuklarım yalan söylemiyorlar. Çocuklarımı biliyorum" derken "Çocuklarıma güveniyorum. Gözlerindeki korkuyu, dehşeti hissettim" ifadelerini kullandı. Genç, çocukların devlet korumasına alınmasına ilişkin de "devletime güveniyorum" dedi.

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Babaanne: Çocuklar dövülüyordu

Baba Gürhan Genç'in ardından konuşan babaanne ise çocukların dövüldüğünü söyledi. Çocukların 'insanın kanını beynine sıçratan' şeyler anlattığını söyleyen Babaanne, çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarını söyleyerek “bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak “anne onlar çok yalancı” dediğini iddia eden babaanne, üvey babanın ise çocuklar için “onlar şeytan” ifadesini kullandığını söyledi.

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