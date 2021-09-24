Elinde poşet dolusu dolarla, doların yükselişini bekledi: Faiz haram diye bankaya koymuyoruz, al sat yapıyoruz

Halk TV'de vatandaşlarla söyleşi sırasında miktofona konuşan bir kişi elindeki poşet dolusu dolarları gösterip sabah 6'dan beri doların yükselmesini beklediğini söyledi.

Halk TV muhabiri Dilan Alp, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından Kapalıçarşı'da esnaf ve vatandaşlarla söyleşi yaptı. Mikrofon uzattığı bir vatandaş elindeki poşet ve cebindeki doları gösterdi.

Dilan Alp'in "Bozacak mısınız?" sorusuna "Bozacağımda biraz daha bekliyoruz" yanıtını veren vatandaş, daha sonra "Döviz artışını bekliyordum. 8.80'ini bulursa bozacağız. Sabah 6'dan beri bekliyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimini kâr yapmak için bekliyorduk. Biz düşüreceğini biliyorduk. Cumhurbaşkanı söylemişti. Çünkü faize karşı faiz haram olduğu için bankaya yatırmıyoruz. Dolar'a Euro'ya koyuyoruz. O yüzden al sat yapıyoruz." diye konuştu