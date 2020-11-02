Elif'in dedesi , Elif'in çoraplarıyla enkazdan çıkarılmasını bekledi

İstanbul İtfaiyesi, İSKİ ve İzmir’de arama kurtarma çalışmalarına katılan diğer ekiplerin iş birliği ile sabah erken saatlerde bir mucize yaşandı.

İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı’da Doğanlar Apartmanı’nda enkaz altında kalan üç yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. İBB İtfaiyesi ile diğer arama kurtarma birimlerinin ve İSKİ’nin de katkıda bulunduğu ekipler, depremin ardından 65 saat geçmesine rağmen Elif’i enkaz altından çıkartıp sağılık görevlilerine teslim etti.

Elif'in dedesi ise arama kurtarma çalışmaları devam ettiği sırada torununun bir çift çorabı ile enkaz alanında bekledi. Çorapları çıkan eşyalar içinden alıp cebine koyduyğunu söyleyen Elif'in dedesi, "Bu bende ebediyen bir anı olacak kalacak" dedi.