Elektrikli bisiklet sürücüsü, arabanın çarpması sonucu metrelerce havaya uçtu

17 Kasım 2021 19:16
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay Süleymaniye mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. İstiklal Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, Altay caddesine çıkan elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan bisiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı.
Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
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