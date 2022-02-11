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Elektrik zirvesinde elektrik kesintisi

Bakan Dönmez'in 21 elektrik dağıtım şirketinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı öncesinde bakanlıkta elektrik kesintisi yaşandı

11 Şubat 2022 19:30

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in 21 elektrik dağıtım şirketinin yöneticileri ile gerçekleştirdiği toplantı öncesinde bakanlıkta elektrik kesintisi yaşandığı iddia edildi.

Konuyla ilgili detayları 'Can Coşkun ile Haber Masası'na bağlanan Halk TV muhabiri Mevsim Altay aktardı. Toplantının saat 14:00'de başlaması gerektiğini ancak 14:30'da başladığını ifade eden Altay, bunun nedeni olarak bakanlıkta yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle toplantı odasının değiştirildiği bilgisinin kendilerine geldiğini söyledi.

Altay, konuyu bakanlığa sorduklarını ancak bir yanıt alamadıklarını belirterek, "TEDAŞ ekiplerinin de bakanlığa geldiğini biz kameraman arkadaşımla gördük" dedi.

elektrikbakan dönmez

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