Elektrik ve suları kesilen Tozkoparan Mahallesi sakinleri su kuyruğunda

27 Haziran 2021 10:48
İstanbul Tozkoparan Mahallesi sakinleri, su, elektrik ve doğalgazlarının kesilmesi ardından su kuyruğuna girdi.
Kentsel dönüşüm mağduru Tozkoparan Mahallesi elektrik, su ve doğalgazlarının kesilmesinin ardından su kuyruğunda görüntülendi.
Gazeteci Barış Terkoğlu'nun paylaştığı görüntülerde mahalle sakinlerinin bir tankerden su almak için sıraya girdikleri görülüyor.
Barış Terkooğlu sosyal medyadan paylaştığı videoya, "Sorsan uzaya gidiyorduk, Kerbela'ya düştük... Haziran sıcağında suyu kesilen Tozkoparan halkı su kuyruğunda" notunu düştü.
© Tüm hakları saklıdır.