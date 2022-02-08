Elektrik faturası ikiye katlanan Tekirdağlı esnaf: "Ya vardiyaları düşüreceğiz ya dede mesleğimizden vazgeçeceğiz"

Elektriğe yılbaşında yapılan zamlar faturaların ikiye, üçe katlanmasına neden oldu. Tekirdağ’da restoran işleten Volkan Nallar’ın işyerine gelen elektrik faturası da bu ay ikiye katlandı. Nallar, "Bu gidişle gece vardiyasını kapatmayı düşünüyorum. Gece vardiyasını kapatma durumunda mecburen 4-5 arkadaşımızla yollarımızı ayırmak durumda kalacağız. Yine işsizler ordusuna 5 kişi daha katılmış olacak. Ben bir an önce önlem almaları gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Mangal kömürüne dahi zam geldiğini belirten Nallar, "Doğal gazımız da bu ay yüksek geldi. Diğer bütün ürün ve kalemlerimize inanılmaz şekilde zam geldi. Kıyma en basiti, 100 lira oldu. Bir dahaki ay 120 lira olacak deniyor. Köfte satıyoruz, köfteyi kaça satacağımızı şaşırdık. Sürekli menülerde fiyat değiştiriyoruz. Sakatat, bakliyat aldı başını gidiyor. Mangal kömürüne bile çok ciddi zamlar gelmeye başladı. Ben işyeri sahibi olmama rağmen ya şubeleri küçülteceğiz ya vardiyaları düşüreceğiz ya tamamen, dede mesleği olan mesleğimizden vazgeçeceğiz. Bir yazıhanemizde oturup araba mı alıp satarız, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz” diye konuştu.