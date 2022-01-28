Elektrik arıza ekibi, trafodaki patlamadan saniyelerle kurtuldu

Çorum’da elektrik arızasına giden ekipler, trafoda meydana gelen patlamadan saniyelerle kurtuldu.

Elektrik arıza ekipleri olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen arızaları gidermeye çalışıyor.

Son olarak kentteki bir trafodaki arızaya müdahale eden ekipler trafoda meydana gelen patlamadan son anda kurtuldu. Yaklaşık 1 metre kalınlığındaki karda güçlükle ilerleyen arıza ekibi trafoya yaklaştığı sırada içeride patlama meydana geldi.

Trafodaki patlama saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İHA