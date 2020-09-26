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Elbistan Kaymakamlığı'ndan Kur'an kursundaki çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin açıklama

"Soruşturma hikaye demek ki. Kimi koruyorsunuz"

26 Eylül 2020 09:08

Elbistan Kaymakamlığı, ilçede bulunan Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda yaşanan şiddet görüntüleri üzerine bir açıklama yayınladı. 

Yapılan açıklamada, sosyal medyaya düşen görüntülere bir açıklama yapma gereği duyulduğu ifade edilerek, şiddet olayının kursa kayıtlı iki öğrenci arasında yaşandığını belirtti. Açıklamada, "Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kur'an Kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan Kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. denildi. 

Söz konusu görüntüler, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç tarafından dün sosyal medyadan paylaşılarak gündeme getirilmişti. 

Elbistan Kaymakamlığı'nın açıklaması üzerine sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Öztunç, konuyla ilgili yarın bir açıklamaya yapacağını söyledi. Öztunç, "Paylaştığım bu görüntüler üzerine Elbistan Kaymakamlığı, Kahramanmaraş Valiliğinin talimatı ile bir açıklama yaptı ve 15 yaşındaki bir çocuğun 10 yaşındaki bir çocuğu dövdüğünü iddia etti. Soruşturma hikaye demek ki. Kimi koruyorsunuz. Yarın daha detaylı açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı. 

 
 

 

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