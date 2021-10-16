Elazığlı depremzede vatandaştan İmamoğlu'na: "Kendi ülkemde geçinemiyorum"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elâzığ’da dün başlayan programını bugün, kentin ilçelerinde sürdürdü. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve milletvekilleri Gürsel Erol ile Turan Aydoğan ve CHP Elâzığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran’ın da eşlik ettiği İmamoğlu’nun ilk durağı, 24 Ocak 2020’deki depremde ağır hasar alan Sivrice ilçesi oldu.

Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın inşa ettiği deprem konutlarının inşası sırasında kendilerine danışılmadığını söyleyerek; sorunlarını, İmamoğlu ve CHP milletvekilleri ile paylaştı. İki çocuğuyla birlikte konteynerde yaşadığını belirten depremzede Gülbahar Yıldırım, “Kendi ülkemde açım, kendi ülkemde geçinemiyorum” diyerek, şunları söyledi:

“Öyle duruma gelmişim ki, Suriyeliler çocuklarını koleje gönderiyor, ben oğluma kitap alamıyorum. Ben, merdiven silerek, aylık 500 lirayla iki öğrenci okutuyorum. Nereye kadar sürecek? Bugün-yarın konteynerden çıkarsak, ben nereye gideceğim? Suriyelilere, Afganlılara verilen imkanlar niye bana verilmiyor. Niye benim çocuklarıma verilmiyor. Niye ben kendi ülkeme sığamıyorum, niye ben kendi ülkemde açım. Kendi ülkemde istediğim eğitimi aldıramıyorum çocuklarıma. Nereye kadar sürecek bu rezilliğimiz? Ben, Cumhurbaşkanı’yla da bizzat yüz yüze görüştüm. Yanındaki korumasına, ‘Hemen ablayla ilgilenin, bilgilerini alın’ dediler. Ama herhangi bir dönüş olmadı.”

İmamoğlu ise depremzede vatandaşa, şunları söyledi:

“Gülbahar, ne güzel anlatıyorsun sorununu. Tabii bu sorunlarını bizim de ilgili kişilere anlatmak zorunluluğumuz var. Ama bil ki; biz, İstanbul’da da olsak, -burada vekilimiz var, bizler varız- sizi açta, açıkta bırakmayız. Ama şu an çözüm bulması gereken bakanlıklar ya da heyetlerin, ne yazık ki eksikleri var. Çok eksik davranıyorlar.”