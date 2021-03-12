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Elazığ'da olta ile yakalandı; Avrupa'nın en büyüğü olarak kayıtlara geçti

12 Mart 2021 11:08

Elazığ’da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim büyüklüğünde gökkuşağı alabalığı tuttu. Avrupa ve Türkiye’de şu ana kadar tutulmuş kendi türünde en büyük balık olarak kayıtlara geçen alabalığın üniversitede yapılan incelemede 10,5 yaşında olduğu belirlendi.

İlk defa bu kilo ve ölçülerde alabalık yakalayan Yayar, balığın bazı parçalarını incelenmesi için Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi. Yapılan incelemede balığın 10,5 yaşlarında olduğu belirlenirken, kendi türünde Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, balığı yakaladığı anlatı anlatıp “Bu zamana kadar olta balıkçılığı ve ticari olarak en büyük balık türüdür” dedi.

Yayar,  "Kaçak avcılık ve illegal yöntemlerle avcılık yapılmadığı taktirde bizler bu manzara ile sık sık karşılaşabiliriz" diye konuştu. 

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