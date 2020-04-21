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Elazığ'da Koronavirüs'ü yenen hastalar alkışlarla taburcu edildi

21 Nisan 2020 11:09

Elazığ'da Covid-19'u yenen iki hasta daha alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu edildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım, bugüne kadar kentte taburcu olan hasta sayısının 33 olduğunu açıkladı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Covid-19 tanısı konulan iki hastanın tedavisi tamamlandı. Tedavisi tamamlanan 66 yaşındaki Muzaffer Yıldız ile birlikte iki hasta bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Kentte hastalığa yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 33'e ulaştığı açıklandı.

Taburcu olan hastalar sağlık personeli ve doktorlara teşekkür ederek, yeni tip Koronavirüs'ü yenmenin sevinci içerisinde olduklarını söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım ise "İlimizde tedavileri devam eden pozitif vakalarda taburcu sayımız 33’e ulaştı. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarımız ve kamu personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlara çok şey borçluyuz" dedi.

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