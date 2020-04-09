Elazığ Belediyesi, sokağa çıkma yasağına takılan gençlerin doğum gününü 'Gakgobüs' ile kutladı

Elazığ’da yeni tip Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı gençlerin doğum günleri, üstü açık tur otobüsüyle Kürsübaşı ekibi tarafından mahalle mahalle gezilerek kutlandı.

Ülke geneline olduğu gibi Elazığ’da da yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler sokağa çıkmıyor. Kentte tüm tedbirler uygulanırken bu süreçte doğum günlerini evde geçirmek zorunda kalan gençleri, Elazığ Belediyesi yalnız bırakmadı.

Belediye bünyesindeki Kürsübaşı ekibi, yerel sanatçı Fatih Çakar’la birlikte seslendirilen mahalli müziklerle doğum günü olanlara unutulmaz bir an yaşatıldı.

Mahalle mahalle dolaşan üstü açık otobüs ile konser veren ekipler, çocukların yeni yaşını kutlayarak hediye dağıttı. Dilek feneri de uçurulan sürpriz kutlamaya evlerinde şahit olan vatandaşlar da renkli görüntüleri telefonları ile kaydetti.

Öte yandan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çocukların doğum günlerini görüntülü arama yaparak birebir kutladı.

Çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade eden Doğum günü olanlardan Miraç Kaan Güneyli, “Belediye Başkanımıza ve Kültür Mahallesi muhtarımıza çok teşekkür ederim. Bu zor günler inşallah geçecek evde kalalım bir birimize dikkat edelim. Çok şaşırdım ve mutlu oldum” dedi.

Nisanur Aydın ise, "Dünya olarak içinden bulunduğumuz durumdan dolayı kendimi en kötü doğum gününe hazırlamıştım kötü geçecek kutlayamayacağım gibi düşünmüştüm ama Belediye Başkanımızın yapmış olduğu güzel sürpriz ile günüm anlam kazandı. Unutamayacağım bir doğum günü oldu. Böyle bir başkanımız olduğu için Elazığ halkı olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Belediye Başkanının talimatları ile böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Kültür Müdürü Fethi Koç, “Evde Kal çağrısına uyan 20 yaş altı gençlerimize bir nebze moral vermek adına projemizi gerçekleştirdik. Güzel de bir tepki aldık. Bugünlerin geçeceğini anlatarak farklı bir projeyi Elazığ’ımıza kazandırmaya çalıştık inşallah başarılı olacağız. Bu günleri hep birlikte yeneceğiz” ifadesini kullandı.

Şerifoğulları Twitter'dan yaptığı paylaşıma da, "Geleceğimizin umudu, genç kardeşlerimizin yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturabilmek adına; doğum günlerini Gakgobüsümüz ile türkülerimiz eşliğinde kutladık. Gençlerimiz yeter ki evde kalsınlar sağlıklı olsunlar diyor, gözlerinden öpüyorum. İyi ki varsınız gençler..." notunu düştü.