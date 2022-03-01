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El ele tutuşup denize atlayan yaşlı çifti vatandaşlar kurtardı

Hastaneye kaldırılan çift tedavi altına alınırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

01 Mart 2022 09:57

Muğla’nın Bodrum ilçesinde el ele tutuşup denize atlayan yaşlı çift, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çiftin kurtarılma anları saniye saniye görüntülendi.

Olay, Bodrum Liman Başkanlığı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ. ele ele tutuşup denize atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar çifti kurtarmak için seferber oldu.

Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, çifti boğulmak üzereyken son anda kurtardı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift denizden alındıktan sonra olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarına alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift tedavi altına alınırken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çiftin kurtarılma anları vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan yaşlı çiftin ailevi problemler yaşadıkları öğrenildi.

Muğlayaşlı çiftel ele tutuşup denize atladıkurtama anları kamerada

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