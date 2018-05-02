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'Ekşi ışkın' yiyen çoban Kuşçu, sosyal medyada fenomen oldu

02 Mayıs 2018 16:46

Hatay'ın Hassa ilçesinde çobanlık yapan Ali Kuşçu, doğadan topladığı 'ekşi ışkın'ları (dağ muzu) yerken çektiği görüntülerle paylaşım rekorları kırdı. Türkiye'nin dört bir yanından ekşi ışkın siparişi almaya başladığını söyleyen Kuşçu, artık bu isteklere yetişemediğini söyledi. Hatay'ın Hassa ilçesinde çobanlık yapan Ali Kuşçu, dağ muzu olarak da bilinen ekşi ışkın yerken kendi videosunu çekerek sosyal medyada paylaştı. Kuşçu'nun, 'eşkışkın' olarak telaffuz ettiği ekşi ışkını iştahla yemesi ve konuşma aksanı, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görmesine neden oldu. Doğada mevsimsel olarak kendiliğinden yetişen ekşi ışkının çoğu hastalığa faydalı olduğunu da söyleyen Kuşçu'nun videoları sosyal medyada hızla yayıldı.

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