Ekrem İmamoğlu, Taksim’e metroyla gitti

01 Ekim 2021 20:55
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Taksim Meydanı’ndaki inceleme gezisine metroyla gitti. Yenikapı-Hacıosman Metrosuna binen İmamoğlu, yolculuğu boyunca vatandaşlarla sohbet etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı’na inceleme gezisine gitti.
Yenikapı-Hacıosman Metrosuna binen İmamoğlu, yolculuğu boyunca vatandaşlarla sohbet etti.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun vatandaşlarla sohbet ettiği anın fotoğrafını “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metro ile Taksim Meydanı inceleme gezisine giderken…” notuyla paylaştı.
İmamoğlu’na İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da eşlik etti.
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