Ekrem İmamoğlu paylaştı: "Haliç nasıl kurtarıldı?"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, Haliç'teki deniz suyunun daha fazla kirletilmesinin önüne nasıl geçtiklerini, İSKİ'ye büyük bir maliyete neden olacak yatırımdan nasıl vazgeçildiğini ve yaptıkları çevre yatırımlarını anlatan bir video paylaştı.

Paylaştığı video ile "Bir önceki İSKİ yönetiminin Silahtarağa’da yapmayı düşündüğü; plansız, gereksiz ve çevreye zarar verecek Atık Su Arıtma Tesisi projesini iptal etmiştik. Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni yapsaydık; organik madde bakımından hesap yapıldığı zaman en az 200.000 kişinin atık sularının arıtılmadan Haliç’e deşarjı, azot bakımından bir hesap yapıldığı zaman da en az 500.000 kişinin atık sularının arıtılmadan Haliç’e deşarjı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanan İmamoğlu, yaptıkları yeni plana dikkat çekerek "Bu plana göre Haliç’e dün de bugün de bir gram atık su girişi yoktur.." dedi.