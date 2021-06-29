T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ekrem İmamoğlu paylaştı: "Haliç nasıl kurtarıldı?"

29 Haziran 2021 11:08

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından, Haliç'teki deniz suyunun daha fazla kirletilmesinin önüne nasıl geçtiklerini, İSKİ'ye büyük bir maliyete neden olacak yatırımdan nasıl vazgeçildiğini ve yaptıkları çevre yatırımlarını anlatan bir video paylaştı. 

Paylaştığı video ile "Bir önceki İSKİ yönetiminin Silahtarağa’da yapmayı düşündüğü; plansız, gereksiz ve çevreye zarar verecek Atık Su Arıtma Tesisi projesini iptal etmiştik. Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni yapsaydık; organik madde bakımından hesap yapıldığı zaman en az 200.000 kişinin atık sularının arıtılmadan Haliç’e deşarjı, azot bakımından bir hesap yapıldığı zaman da en az 500.000 kişinin atık sularının arıtılmadan Haliç’e deşarjı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanan İmamoğlu, yaptıkları yeni plana dikkat çekerek "Bu plana göre Haliç’e dün de bugün de bir gram atık su girişi yoktur.." dedi. 

Ekrem İmamoğluHaliç nasıl kurtarıldı?İSKİatık su arıtma tesisiistanbulibbyatırım

Diğer Videolar

Molozların altında kalan yavru kediler böyle kurtarıldı

İrfan Değirmenci'den Ebrar Karakurt'un hedef gösterilmesine tepki: Çok özeniyorlarsa işte oradadır Afganistan

Doğu Perinçek: İstedikleri kadar beğenmesinler, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı

Boston Dynamics'in Atlas isimli robotu bu kez şov yaptı

Afgan gazeteci Ahmet Mengli: Kabil Havalimanı'ndaki insanlar ABD’ye Kanada’ya alınmazsa İran ve Türkiye yolunu tutacaklar

Afgan gazeteciden NATO Genel Sekreteri'ne: Ne olur Taliban'ı tanımayın

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24