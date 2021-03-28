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İmamoğlu'ndan ziyaret ettiği esnafa: "Eskiden sizden kadayıf alır, köftecide satardım"

"Tepsi kadayıfı her zaman ölçerdim porsiyonlarda hak geçmesin diye"

28 Mart 2021 11:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle birlikte bazı inceleme ve açılışlara katıldıkları İstanbul'da bir tatlıyıcı da ziyaret etti. Burada tezgahta tepside duran tatlıyı dilimleyen İmamoğlu, "Ben eskiden sizden kadayıf alır, köftecide satardım 1992, 1993, 1994'te. Tepsi kadayıfı her zaman ölçerdim, eşit olması, porsiyonlarda hak geçmesin diye" dedi.

Hadımköy'deki Halk Ekmek fabrika inşaatını inceledikten sonra yakındaki bir tatlıcıya gelen CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu  tatlıcı ile bir süre sohbet etti. Tezgahın arkasına geçerek, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete ikram edilmek üzere dilimler halinde tatlı kesen İmamoğlu, tatlıcının Güngören'deki şubelerinin geçmişte müşterisi olduğunu söyledi. İmamoğlu, "Ben sizin müşterinizdim. Sizden kadayıf alır köftecide satardım 1992, 1993, 1994'te. Tepsi kadayıfı her zaman ölçerdim, eşit olması, porsiyonlarda hak geçmesin diye" sözleriyle anısını da anlattı.

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