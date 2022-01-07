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Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı: Yaz saati uygulamasına son verilmeli

"Neden son verilmeli? Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı"

07 Ocak 2022 08:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 'yaz saati' uygulanmasına son verilmesi çağrısı yaptı. Videoda, uygulamaya neden son verilmesi gerektiğini anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı.

İmamoğlu da, yaz saati uygulaması ile ilgili Twitter hesabından videolu bir paylaşımda bulundu. Paylaşımına, "Yaz saati uygulamasına neden son verilmeli? Anneler, öğrenciler, çalışanlar ve uzmanlar anlattı" notunu düştü.

Ne olmuştu?

Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulaması, Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 7 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile başladı. “İleri saat” uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kalıcı hale geldi. Tüm tepkilere rağmen kalıcı yaz saati uygulaması yürürlükten kaldırılmadı.

 

 

İBBEkrem İmamoğlukalıcı yaz saati uygulamasıBerat AlbayrakEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

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